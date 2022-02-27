27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

27 февраля 2022 , 09:01
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27 февраля отмечают память святого Кирилла, брата святого Мефодия. Оба брата известны как просветители простого народа и именно они являются создателями алфавитной системы "кириллицы".

Именины 27 февраля отмечает Кирилл.

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Приметы 27 февраля

  • Крепкий мороз – лето будет жарким.
  • Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго.
  • Синицы громко щебечут – ждите тепла.


Святой Кирилл вместе с братом Мефодием

Что нельзя делать 27 февраля

  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Не ругайтесь.
Автор: Андріана Будиш