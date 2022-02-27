27 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 февраля 2022 , 09:01Читати новину українською
27 февраля отмечают память святого Кирилла, брата святого Мефодия. Оба брата известны как просветители простого народа и именно они являются создателями алфавитной системы "кириллицы".
Именины 27 февраля отмечает Кирилл.
Также Когда в 2022 году будут праздновать Пасху в Украине: дата великого праздника
Приметы 27 февраля
- Крепкий мороз – лето будет жарким.
- Солнечный день – примета того, что лето будет теплым, но морозы продержатся еще достаточно долго.
- Синицы громко щебечут – ждите тепла.
Святой Кирилл вместе с братом Мефодием
Что нельзя делать 27 февраля
- Не ссорьтесь ни с кем.
- Не ругайтесь.