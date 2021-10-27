Именины 27 октября празднует Параскева.

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Приметы 27 октября

  • Ночью небо чистое и видны звезды – в следующем году будет хороший урожай.
  • Громко каркают вороны – ждите оттепели.
  • Облачная и снежная погода – примета того, что в следующем году в мае будет непогода.
  • Лес покрылся инеем – это сулит богатый урожай овса. Дождь всегда идет к хорошему урожаю пшеницы.

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27 октября отмечают праздник Параскевы Сербской

Что нельзя делать 27 октября

  • Если сегодня у вас попросят помощи – нельзя отказывать.
  • Сегодня запрещено шить, вышивать и вязать, чтобы не огорчить Параскеву. В народе верят, если нарушить запрет – святая накажет болезнью.
  • Лучше не делиться сегодня планами на будущее.