27 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
27 октября 2021 , 08:41Читати новину українською
Источник:24 канал
27 октября почитается память святой Параскевы Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. Долгое время Параскева жила в пустыне, где совсем отказалась от светской жизни. За два года до своей смерти святая вернулась в родной город и доживала век возле церкви. Согласно преданию, у мощей святой Параскевы люди исцелялись.
Именины 27 октября празднует Параскева.
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Приметы 27 октября
- Ночью небо чистое и видны звезды – в следующем году будет хороший урожай.
- Громко каркают вороны – ждите оттепели.
- Облачная и снежная погода – примета того, что в следующем году в мае будет непогода.
- Лес покрылся инеем – это сулит богатый урожай овса. Дождь всегда идет к хорошему урожаю пшеницы.
27 октября отмечают праздник Параскевы Сербской
Что нельзя делать 27 октября
- Если сегодня у вас попросят помощи – нельзя отказывать.
- Сегодня запрещено шить, вышивать и вязать, чтобы не огорчить Параскеву. В народе верят, если нарушить запрет – святая накажет болезнью.
- Лучше не делиться сегодня планами на будущее.