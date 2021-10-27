27 октября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:41

27 октября почитается память святой Параскевы Сербской, которая жила примерно в XI веке на территории, прилегающей к Мраморному морю. Долгое время Параскева жила в пустыне, где совсем отказалась от светской жизни. За два года до своей смерти святая вернулась в родной город и доживала век возле церкви. Согласно преданию, у мощей святой Параскевы люди исцелялись.