День Ангела сегодня отмечает Иван.
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Приметы 27 сентября
- На Воздвижение птицы улетели – ждите заморозков.
- Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.
- Резко похолодало – весна ранней будет.
- 27 сентября ветер дует – будет хорошая погода.
Что нельзя делать 27 сентября
- На праздник Воздвижения нельзя начинать никаких важных дел.
- Не конфликтуйте с родными сегодня.
- 27 сентября важно не держать в голове негативных мыслей.
- Не забывайте о духовной жизни. Посетите сегодня храм.