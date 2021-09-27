День Ангела сегодня отмечает Иван.

Интересно Свадьба в 2021 году: благоприятные даты для бракосочетания

Приметы 27 сентября

  • На Воздвижение птицы улетели – ждите заморозков.
  • Если погода ясная и теплая, то холода наступят нескоро.
  • Резко похолодало – весна ранней будет.
  • 27 сентября ветер дует – будет хорошая погода.

Что нельзя делать 27 сентября

  • На праздник Воздвижения нельзя начинать никаких важных дел.
  • Не конфликтуйте с родными сегодня.
  • 27 сентября важно не держать в голове негативных мыслей.
  • Не забывайте о духовной жизни. Посетите сегодня храм.