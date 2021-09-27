27 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:39

27 сентября православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня. Событие начали отмечать, когда в Иерусалиме нашли крест, на котором был распят Иисус. Воздвижение Честного Креста относится к 12 самым большим праздникам церковного календаря.