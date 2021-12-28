28 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 декабря 2021 , 08:29Читати новину українською
Источник:24 канал
28 декабря верующие отмечают День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Эти дети были убиты царем Иродом в ночь, когда родился Иисус. Христиане почитают их как мучеников.
Поздравления с днем Ангела принимает Владимир.
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Приметы 28 декабря
- Если день морозный и малоснежный, то в следующем году будет хороший урожай.
- Веет северный ветер – к метели.
- Синички утром сильно чирикают – к похолоданию.
- Небо чистое и светит солнце – январь и февраль будут теплыми.
Что нельзя делать 28 декабря
- Не рассказывайте малознакомым людям подробности своей личной жизни.
- Не забывайте радовать свою вторую половинку. Возможно, именно сейчас она нуждается в вашем внимании и заботе.
- В этот день строжайше запрещается кричать на детей.