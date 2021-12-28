28 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 декабря 2021 , 08:29
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Источник:

24 канал

28 декабря верующие отмечают День святых Невинных Младенцев Вифлеемских. Эти дети были убиты царем Иродом в ночь, когда родился Иисус. Христиане почитают их как мучеников.

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Приметы 28 декабря

  • Если день морозный и малоснежный, то в следующем году будет хороший урожай.
  • Веет северный ветер – к метели.
  • Синички утром сильно чирикают – к похолоданию.
  • Небо чистое и светит солнце – январь и февраль будут теплыми.

Что нельзя делать 28 декабря

  • Не рассказывайте малознакомым людям подробности своей личной жизни.
  • Не забывайте радовать свою вторую половинку. Возможно, именно сейчас она нуждается в вашем внимании и заботе.
  • В этот день строжайше запрещается кричать на детей.
Автор: Андріана Будиш