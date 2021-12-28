Привітання з днем Ангела приймає Володимир.
До слова Зустрічаємо 2022: яка тварина стала символом цього року і в чому треба відзначати свято
Прикмети 28 грудня
- Якщо день морозний і малосніжний, то наступного року буде хороший урожай.
- Віє північний вітер – до хуртовини.
- Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.
- Небо чисте й світить сонце – січень і лютий будуть теплими.
Що не можна робити 28 грудня
- Не розповідайте малознайомим людям подробиці свого особистого життя.
- Не забувайте тішити свою другу половинку. Можливо, саме зараз вона потребує вашої уваги і турботи.
- У цей день суворо забороняється кричати на дітей.