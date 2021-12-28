Привітання з днем Ангела приймає Володимир.

До слова Зустрічаємо 2022: яка тварина стала символом цього року і в чому треба відзначати свято

Прикмети 28 грудня

Якщо день морозний і малосніжний, то наступного року буде хороший урожай.

Віє північний вітер – до хуртовини.

Синички вранці сильно цвірінькають – до похолодання.

Небо чисте й світить сонце – січень і лютий будуть теплими.

Що не можна робити 28 грудня