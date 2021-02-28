28 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 февраля чествуют святого Онисима. Издавна он считался покровителем овцеводства. Также 28 февраля является последним днем зимы, поэтому верят, что он наделен особыми силами и энергетикой.
Источник:24 канал
Именины празднуют: Алексей, Арсений, Афанасий.
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Приметы 28 февраля
- Мало снега – ждите неурожая.
- Гадания, которые происходят в этот день, считаются одними из самых точных.
- Много звезд на небе – примета к тому, что родится много ягнят.
- Для того, чтобы ребенок, который рожден сегодня, был счастливым, стоит подарить ему вещи из овчины.
Приметы 28 февраля
Что нельзя делать 28 февраля
- Сегодня ночью не желательно выходить из дома. Для того, чтобы защитить себя от сплетен и злословия – читайте соответствующие молитвы, которые уберегут вас от злых языков.
- В этот день не стоит строить планы на будущее, ведь они не осуществятся.
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