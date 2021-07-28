28 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
28 июля 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
28 июля православная церковь чтит выдающуюся личность в истории Украины – князя Владимира Великого, который в 988 году ввел христианство в Киевской Руси. Также 28 июля отмечают и саму годовщину крещения Руси, которая в 2021 году составляет 1033 года.
Именины 28 июля отмечает Владимир.
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Приметы 28 июля
- Листочки на липе желтеют – скоро придут дожди и холод.
- Кузнечики громко стрекочут – ожидайте жаркой погоды.
- На Владимира утром идет дождь – день выдастся солнечным.
- 28 июля после захода солнца появился туман – на следующий день будет лить ливень.
28 июля – какой праздник / Фото Pinterest
Что нельзя делать 28 июля
- 28 июля старайтесь быть продуктивным и не ленитесь. Ваш труд вскоре даст хорошие плоды.