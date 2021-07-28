28 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:30

28 июля православная церковь чтит выдающуюся личность в истории Украины – князя Владимира Великого, который в 988 году ввел христианство в Киевской Руси. Также 28 июля отмечают и саму годовщину крещения Руси, которая в 2021 году составляет 1033 года.