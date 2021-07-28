28 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

28 июля 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

28 июля православная церковь чтит выдающуюся личность в истории Украины – князя Владимира Великого, который в 988 году ввел христианство в Киевской Руси. Также 28 июля отмечают и саму годовщину крещения Руси, которая в 2021 году составляет 1033 года.

Именины 28 июля отмечает Владимир.

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Приметы 28 июля

  • Листочки на липе желтеют – скоро придут дожди и холод.
  • Кузнечики громко стрекочут – ожидайте жаркой погоды.
  • На Владимира утром идет дождь – день выдастся солнечным.
  • 28 июля после захода солнца появился туман – на следующий день будет лить ливень.


28 июля – какой праздник / Фото Pinterest

Что нельзя делать 28 июля

  • 28 июля старайтесь быть продуктивным и не ленитесь. Ваш труд вскоре даст хорошие плоды.
Автор: Квітослава Туз