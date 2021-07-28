Іменини 28 липня відзначає Володимир.

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Прикмети 28 липня

  • Листочки на липі жовтіють – скоро прийдуть дощі і холод.
  • Коники голосно стрекочуть – очікуйте жаркої погоди.
  • На Володимира зранку падає дощ – день видасться сонячним.
  • 28 липня після заходу сонця з'явився туман – наступного дня литиме злива.

28 липня свято
28 липня – яке свято / Фото Pinterest

Що не можна робити 28 липня

  • 28 липня намагайтесь бути продуктивним й не лінуйтесь. Ваша праця незабаром дасть гарні плоди.