Іменини 28 липня відзначає Володимир.
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Прикмети 28 липня
- Листочки на липі жовтіють – скоро прийдуть дощі і холод.
- Коники голосно стрекочуть – очікуйте жаркої погоди.
- На Володимира зранку падає дощ – день видасться сонячним.
- 28 липня після заходу сонця з'явився туман – наступного дня литиме злива.
28 липня – яке свято / Фото Pinterest
Що не можна робити 28 липня
- 28 липня намагайтесь бути продуктивним й не лінуйтесь. Ваша праця незабаром дасть гарні плоди.