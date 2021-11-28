Именины сегодня празднуют: Варвара и Дмитрий.

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Приметы 28 ноября

  • 28 ноября уже снег лежит – значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.
  • Много снега 28 ноября – следующий год будет урожайным.
  • Ветер поднялся – неспокойная и ветреная погода продлится до Николая.
  • Дождь на Рождественский пост – зима будет теплой.
  • Ясный и солнечный день 28 ноября – ждите мороз.

Что нельзя делать 28 ноября

  • На Рождественский пост важно отпустить весь негатив, который у вас есть. Не держите в себе злобы, вины или грусти – лучше эти эмоции отпустить, что позволит вам жить дальше.
  • Удерживайтесь от жирной пищи, мяса и алкоголя.