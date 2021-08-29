Ореховый Спас является третьим и последним из всех Спасов. Этот праздник получил свое название из-за периода созревания орехов, на которое оно и пришлось. По традиции на Ореховый Спас люди посещают церковь и освящают там яблоки, хлеб с первого урожая и, конечно, главный атрибут этого праздника – орехи.
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Приметы 29 августа
- Хороший урожай орехов – в следующем году будет большой урожай пшеницы.
- На Ореховый Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.
- Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.