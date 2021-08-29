29 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

29 августа украинские христиане отмечают Ореховый Спас. Согласно с писаниями, Ореховый Спас установлен православной церковью в честь перенесения в Константинополь Нерукотворного образа Иисуса Христа.

Ореховый Спас является третьим и последним из всех Спасов. Этот праздник получил свое название из-за периода созревания орехов, на которое оно и пришлось. По традиции на Ореховый Спас люди посещают церковь и освящают там яблоки, хлеб с первого урожая и, конечно, главный атрибут этого праздника – орехи.

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Приметы 29 августа

Хороший урожай орехов – в следующем году будет большой урожай пшеницы.

На Ореховый Спас хорошая погода, то зима будет короткой, а весна – ранней.

Бледные звезды – к ясной и сухой погоде.

Что нельзя делать 29 августа