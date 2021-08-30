День ангела 30 августа отмечает Мирон.
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Приметы 30 августа
- Туман и роса утром 30 августа – на хорошую погоду.
- Небо темными тучами затянулось – непогода продлится долго.
- Солнце на востоке Красное – на следующий день ждите ветреной погоды.
- Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.
- Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.
Что нельзя делать 30 августа
- Не ссорьтесь 30 августа. Особенно конфликтов надо избегать со своими любимыми людьми.
- Запрещено гадать.