30 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 августа 2021 , 08:19
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Источник:

24 канал

30 августа поминают святого мученика Мирона, который был священнослужителем в Ахаии. Мирон происходил из знатного рода, впрочем, никогда не кичился ни деньгами, ни своим происхождением.

День ангела 30 августа отмечает Мирон.

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Приметы 30 августа

  • Туман и роса утром 30 августа – на хорошую погоду.
  • Небо темными тучами затянулось – непогода продлится долго.
  • Солнце на востоке Красное – на следующий день ждите ветреной погоды.
  • Солнце в тучу садится – жди ненастья в ближайшие дни.
  • Птицы улетели в теплые края – скоро похолодает.

Что нельзя делать 30 августа

  • Не ссорьтесь 30 августа. Особенно конфликтов надо избегать со своими любимыми людьми.
  • Запрещено гадать.
Автор: Андріана Будиш