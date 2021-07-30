30 июля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 июля 2021 , 08:31Читати новину українською
Источник:24 канал
В 2021 году 30 июля верующие празднуют день святой великомученицы Марины, которая жила во времена императора Диоклетиана. За отказ отречься от христианской веры девушку бросили в тюрьму, а затем жестоко отобрали у нее жизнь.
Именины 30 июля празднуют Леонид и Марина.
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Приметы 30 июля
- Верили, какой будет погода 30 июля, таким и будет первый день осени.
- Туман в этот день предсказывает хороший урожай грибов.
- Днем очень жарко, а ночью холодает – примета того, что следующий день будет ясным и солнечным.
- Дождь 30 июля означает, что во все последующие дни будут падать осадки.
Что нельзя делать 30 июля
- Сегодня не рассказывайте никому о проблемах в личной жизни.
- 30 июля считается временем зарниц и молний. Поэтому запрещалось смотреть на молнию, или без важной надобности выходить из дома.