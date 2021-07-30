Іменини 30 липня святкують Леонід та Марина.

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Прикмети 30 липня

  • Вірили, якою буде погода 30 липня, таким і буде перший день осені.
  • Туман цього дня пророкує хороший врожай грибів.
  • Вдень дуже спекотно, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.
  • Дощ 30 липня означає, що всі наступні дні будуть падати опади.

Що не можна робити 30 липня

  • Сьогодні не розповідайте нікому про проблеми в особистому житті.
  • 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць. Тому, заборонялося дивитися на блискавку, або без важливої потреби виходити з дому.