Іменини 30 липня святкують Леонід та Марина.
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Прикмети 30 липня
- Вірили, якою буде погода 30 липня, таким і буде перший день осені.
- Туман цього дня пророкує хороший врожай грибів.
- Вдень дуже спекотно, а вночі холоднішає – прикмета того, що наступний день буде ясним і сонячним.
- Дощ 30 липня означає, що всі наступні дні будуть падати опади.
Що не можна робити 30 липня
- Сьогодні не розповідайте нікому про проблеми в особистому житті.
- 30 липня вважається часом блискавок і блискавиць. Тому, заборонялося дивитися на блискавку, або без важливої потреби виходити з дому.