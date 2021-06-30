30 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 июня 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
30 июня христиане чтят трех святых – Мануила, Исмаила и Савела. Согласно писаниям, святые были родными братьями и именно мать воспитала их искренними христианами. Что нельзя делать 30 июня – узнавайте в материале.
День Ангела 30 июня празднуют Мануил и Кирилл.
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Приметы 30 июня
- 30 июня радуга на небе – будет хорошая погода и много тепла.
- Дождь после полудня – осадки будут весь день.
- Багровый закат – к сильному ветру или буре.
- Если нет росы – то скоро пойдет дождь.
30 июня – какой праздник сегодня
Что нельзя делать 30 июня
- Наши предки верили, что последний день июня неблагоприятный для купания. Поэтому лучше воздержаться от этого.
- Верят, что 30 июня – это день с не очень хорошей энергетикой, поэтому рекомендуем не выходить лишний раз из дома.
- Не ссорьтесь и не ругайтесь.