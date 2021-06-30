30 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 июня 2021 , 08:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

30 июня христиане чтят трех святых – Мануила, Исмаила и Савела. Согласно писаниям, святые были родными братьями и именно мать воспитала их искренними христианами. Что нельзя делать 30 июня – узнавайте в материале.

День Ангела 30 июня празднуют Мануил и Кирилл.

К слову Выходные в 2021 году: календарь праздников в Украине

Приметы 30 июня

  • 30 июня радуга на небе – будет хорошая погода и много тепла.
  • Дождь после полудня – осадки будут весь день.
  • Багровый закат – к сильному ветру или буре.
  • Если нет росы – то скоро пойдет дождь.


30 июня – какой праздник сегодня

Что нельзя делать 30 июня

  • Наши предки верили, что последний день июня неблагоприятный для купания. Поэтому лучше воздержаться от этого.
  • Верят, что 30 июня – это день с не очень хорошей энергетикой, поэтому рекомендуем не выходить лишний раз из дома.
  • Не ссорьтесь и не ругайтесь.
Автор: Квітослава Туз