День Ангела 30 червня святкують Мануїл і Кирило.
До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні
Прикмети 30 червня
- 30 червня веселка на небі – буде гарна погода і багато тепла.
- Дощить після полудня – опади будуть увесь день.
- Багряний захід – до сильного вітру або бурі.
- Якщо немає роси – то скоро піде дощ.
30 червня – яке свято сьогодні
Що не можна робити 30 червня
- Наші предки вірили, що останній день червня є несприятливим для купання. Тож краще утриматись від цього.
- Вірять, що 30 червня – це день з не дуже хорошою енергетикою, тому рекомендуємо не виходити зайвий раз з дому.
- Не сваріться й не лайтесь.