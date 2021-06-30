30 червня християни вшановують трьох святих – Мануїла, Ісмаїла та Савела. Згідно з писаннями, святі були рідними братами й саме їхня мати виховала їх щирими християнами. Що не можна робити 30 червня – дізнавайтесь у матеріалі.