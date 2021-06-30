 День Ангела 30 червня святкують Мануїл і Кирило.

До слова Вихідні у 2021 році: календар свят в Україні

Прикмети 30 червня

  • 30 червня веселка на небі – буде гарна погода і багато тепла.
  • Дощить після полудня – опади будуть увесь день.
  • Багряний захід – до сильного вітру або бурі.
  • Якщо немає роси – то скоро піде дощ.

Що не можна робити 30 червня
30 червня – яке свято сьогодні

Що не можна робити 30 червня

  • Наші предки вірили, що останній день червня є несприятливим для купання. Тож краще утриматись від цього.
  • Вірять, що 30 червня – це день з не дуже хорошою енергетикою, тому рекомендуємо не виходити зайвий раз з дому.
  • Не сваріться й не лайтесь.