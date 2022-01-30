30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
30 января 2022 , 09:05Читати новину українською
Источник:24 канал
30 января чествуют день святого Антония, которого в народе называют Антонием-перезимником. Наши предки думали, что с этого дня холода заканчивались, и природа брала курс на весну.
Поздравления с днем Ангела принимает Антонина и Антон.
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Приметы 30 января
- Оттепель 30 января – ждите скорую весну.
- Птицы громко щебечут – приближаются морозы.
- Приметы говорят, что ясное небо и лунная ночь 30 января предвещают плохой урожай.
- Сильный ветер – будет оттепель.
Что нельзя делать 30 января
- Будьте активными и не стойте на месте. Сейчас, как никогда, необходимо развиваться: попробуйте учить новый язык или запишитесь на какие-то учебные курсы.
- Люди верили, что в этот день нельзя было найти деньги.
- Не лукавьте.