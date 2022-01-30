30 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

30 января 2022 , 09:05
Читати новину українською

Источник:

24 канал

30 января чествуют день святого Антония, которого в народе называют Антонием-перезимником. Наши предки думали, что с этого дня холода заканчивались, и природа брала курс на весну.

Поздравления с днем Ангела принимает Антонина и Антон.

К слову Китайский гороскоп на 2022 год: что ожидать всем знакам от Голубого Тигра

Приметы 30 января

  • Оттепель 30 января – ждите скорую весну.
  • Птицы громко щебечут – приближаются морозы.
  • Приметы говорят, что ясное небо и лунная ночь 30 января предвещают плохой урожай.
  • Сильный ветер – будет оттепель.

Что нельзя делать 30 января

  • Будьте активными и не стойте на месте. Сейчас, как никогда, необходимо развиваться: попробуйте учить новый язык или запишитесь на какие-то учебные курсы.
  • Люди верили, что в этот день нельзя было найти деньги.
  • Не лукавьте.
Автор: Андріана Будиш