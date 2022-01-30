Привітання з днем Ангела приймає Антоніна та Антон.
До слова Китайський гороскоп на 2022 рік: що очікувати всім знакам від Блакитного Тигра
Прикмети 30 січня
- Відлига 30 січня – чекайте на швидку весну.
- Птахи голосно щебечують – наближаються морози.
- Прикмети кажуть, що ясне небо і місячна ніч 30 січня віщують поганий врожай.
- Сильний вітер – буде відлига.
Що не можна робити 30 січня
- Будьте активними й не стійте на місці. Зараз, як ніколи необхідно розвиватись: спробуйте вчити нову мову чи запишіться на якісь навчальні курси.
- Люди вірили, що цього дня не можна було зичити гроші.
- Не лукавте.