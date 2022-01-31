Именины сегодня празднуют: Владимир, Афанасий, Дмитрий и Илларион.

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Приметы 31 января

  • Вороны каркают и стаями собираются – ждите морозов.
  • Солнце в полдень выглянуло – до ранней весны.
  • Если около луны и солнца образуются круги – морозы усилятся.

Что нельзя делать 31 января

  • Не забывайте о своих родных. Позвоните им или сходите к ним в гости.
  • Сегодня не желательно ездить в лес или на рыбалку, чтобы не подвергнуть себя опасности.
  • Не стоит выбрасывать мусор после заката.
  • Не орите на других.
  • Не ругайтесь.