31 января – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
31 января 2022 , 08:34Читати новину українською
Источник:24 канал
31 января чтят день памяти Афанасия Великого. По старинным преданиям, он был одним из отцов греческой церкви.
Именины сегодня празднуют: Владимир, Афанасий, Дмитрий и Илларион.
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Приметы 31 января
- Вороны каркают и стаями собираются – ждите морозов.
- Солнце в полдень выглянуло – до ранней весны.
- Если около луны и солнца образуются круги – морозы усилятся.
Что нельзя делать 31 января
- Не забывайте о своих родных. Позвоните им или сходите к ним в гости.
- Сегодня не желательно ездить в лес или на рыбалку, чтобы не подвергнуть себя опасности.
- Не стоит выбрасывать мусор после заката.
- Не орите на других.
- Не ругайтесь.