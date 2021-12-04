Долгое время родители Марии Девы – Анна и Иоаким были бездетны. Супруги годами молили Господа, чтобы он подарил им радость отцовства и в случае такого счастья, они пообещали бы желаемого ребенка Богу.
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Так и случилось – Бог осчастливил пару дочерью Марией. Когда девочке исполнилось три года, ее отвели в храм. Там Пречистая воспитывалась до помолвки со святым Иосифом.
Приметы 4 декабря
- Морозный день на Введение – зима будет холодной.
- Светит солнце – будет тепло.
- Облака затянули небо – ждите оттепели.
4 декабря – праздник Введение
Что нельзя делать 4 декабря
- Существует предрассудок, что сегодня нельзя ничего одалживать.
- Не ссорьтесь с близкими.
- Не лгите.
- 4 декабря лучше не приглашать малознакомых людей к себе домой.