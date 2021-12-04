4 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 декабря 2021 , 09:00
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Источник:

24 канал

4 декабря верующие отмечают большой праздник – Введение во храм Пресвятой Богородицы. Считается, что это религиозное событие начинает цикл рождественских праздников. Что нельзя делать 4 декабря узнайте дальше.

Долгое время родители Марии Девы – Анна и Иоаким были бездетны. Супруги годами молили Господа, чтобы он подарил им радость отцовства и в случае такого счастья, они пообещали бы желаемого ребенка Богу.

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Так и случилось – Бог осчастливил пару дочерью Марией. Когда девочке исполнилось три года, ее отвели в храм. Там Пречистая воспитывалась до помолвки со святым Иосифом.

Приметы 4 декабря

  • Морозный день на Введение – зима будет холодной.
  • Светит солнце – будет тепло.
  • Облака затянули небо – ждите оттепели.


4 декабря – праздник Введение

Что нельзя делать 4 декабря

  • Существует предрассудок, что сегодня нельзя ничего одалживать.
  • Не ссорьтесь с близкими.
  • Не лгите.
  • 4 декабря лучше не приглашать малознакомых людей к себе домой.
Автор: Андріана Будиш