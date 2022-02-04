День Ангела сегодня празднует Тимофей.
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Приметы 4 февраля
- Сильный снег 4 февраля будет хороший урожай злаковых.
- Солнечный и ясный день на Тимофея – скоро весна.
- Вьюга в этот день предвещает усиление холодов.
- Собака беспокойная – будет оттепель.
Что нельзя делать 4 февраля
- Сегодня нельзя лгать и лукавить.
- 4 февраля не рассказывайте никому, что вам приснилось. Считают, что из-за этого сон не сбудется.
- Откажитесь от азартных игр в этот день.