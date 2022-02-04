4 февраля – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

4 февраля 2022 , 08:25
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4 февраля 2022 года украинские верующие отмечают праздник Тимофея Эфесского. Святого обратил в христианство сам апостол Павел и Тимофей долгое время был его учеником. Что нельзя делать 4 февраля узнайте дальше.

День Ангела сегодня празднует Тимофей.

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Приметы 4 февраля

  • Сильный снег 4 февраля будет хороший урожай злаковых.
  • Солнечный и ясный день на Тимофея – скоро весна.
  • Вьюга в этот день предвещает усиление холодов.
  • Собака беспокойная – будет оттепель.

Что нельзя делать 4 февраля

  • Сегодня нельзя лгать и лукавить.
  • 4 февраля не рассказывайте никому, что вам приснилось. Считают, что из-за этого сон не сбудется.
  • Откажитесь от азартных игр в этот день. 
Автор: Андріана Будиш