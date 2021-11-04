4 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Православная церковь чтит День Казанской Божьей Матери. Этот праздник отмечают несколько раз в год: 22 октября по старому стилю и 4 ноября. К этому образу молятся за исцеление от слепоты и душевных болезней.

Казанская Божья Матерь впервые явилась людям, когда в ней очень нуждались. По преданию, Богородица явилась во сне маленькой девочки и указала ей на место, где спрятан святой образ. Девочка проснулась и рассказала матери про сон, однако та ей не поверила. Тогда Богоматерь пришла в сновидении во второй раз. Девочка снова рассказала о ее странных снах и тогда мать согласилась пойти и отыскать икону.

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В то время в городе произошел сильный пожар и много домов сгорело. Дочь повела мать на пепелище одного из домов и показала, где закопана святыня. Вместе они выкопали немного земли и увидели, что в ткань замотан образ Марии Девы с малышом Иисусом на руках.

Приметы 4 ноября

Снежит 4 ноября – в следующем году будет хороший урожай хлеба.

3 ноября теплый ветер – будет хорошая погода.

Если закат красный, а после него ясное звездное небо, то нужно ждать мороз и ясную погоду.



4 ноября – какой праздник сегодня

Молитва к Казанской Божьей Матери

Казанская икона Божией Матери является чудотворной. Многие верующие исцелялись от различных болезней после того, как помолились ей. Считают, что это образ оберегает молодые семьи, поэтому его часто дарят парам на свадьбу. Для того, чтобы чтить Божию Матерь сегодня поблагодарите ее и попросите благополучия для вашей семьи такой молитвой:

"Матушка Заступница, сохрани меня и мою семью от распада, от ссор и от лжи. Дай нам сил принять наши недостатки и исправить их общими силами. Избавь нас от внезапной смерти, ненависти и помоги нашей любви стать непоколебимой. Яко нашли Тебя, огнем нетронутую, так и Ты спаси нас от нелюбви, предательства и холода душевного. Во веки веков".

Что нельзя делать 4 ноября