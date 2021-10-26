Прошло много времени после того, как Лука написал этот образ Богоматери и однажды икона попала в дом старой вдовы, жившей с единственным сыном. В то время власть презирала образы и занималась иконоборчеством, поэтому домой к вдове пришли воины, которые проверяли, не скрыли ли там какую-то святыню.

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Солдаты увидели на стене образ и сразу начали измываться над ним. Сначала они бросили икону на пол, а затем пробили лицо Богородицы копьем.

Старая хозяйка просила мужчин прекратить, но они остановились только тогда, когда увидели чудо. На месте, где была пронзенная икона, появились капли крови. Воины испугались, а вдова отдала им все деньги, которые имела и попросила уйти.



Иверская икона Богоматери: история образа

После такого случая, мать с сыном забрали икону и убежали из дома. Зная, что солдаты будут их искать, чтобы окончательно уничтожить святыню, беглецы направились к Мраморному морю. Уже подобравшись к берегу, вдова осторожно положила образ на воду и попросила Господа, чтобы он сам решил, какой будет судьба святыни.

Как только женщина это сказала, то увидела невероятное – невидимая сила подняла икону над водой и она очаровательно засияла. Образ начал удаляться от вдовы и ее сына и отправился на юго-запад. После этого мать приказала парню идти дальше, а ее оставить.

Женщина уже не имела так много сил, ведь была в пожилом возрасте. Долго прощались, пока юноша не ушел. Через несколько дней старую вдову все же нашли воины и жестоко убили за непослушание и побег.

Молодой человек же дошел до Афона, где затем принял постриг. Став монахом, он рассказал своим собратьям чудесную историю о том, как они с матерью спасли икону. Многие усомнились в его рассказе и не поверили.



Иверская икона Божией Матери: значение святыни

Прошло еще много времени, пока образ снова не явился людям. Это произошло у морского берега, где находился Иверский монастырь. Монахи увидели как к ним в ярком свете плыла икона.

Один из монахов начал молиться и пошел к святыне. Произнося слова молитвы, монах почувствовал, что он ступает по воде, но не впадает в нее. Так он и смог забрать чудо-образ Богоматери.

В монастыре икону встретили очень радостно и сразу повесили ее на стену, однако прошла ночь и она исчезла. Монахи долго искали образ и нашли его аж на воротах.

Несколько раз монахи переносили изображение Богоматери и столько же раз она сама возвращалась на въездные ворота. После долгих размышлений все поняли, что Богородица не хочет, чтобы ее охраняли, а сама желает быть хранительницей.