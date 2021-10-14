Слово "казак" происходит из древнетюркского языка. В переводе "кез" означает странствовать или же бродить, такими и были казаки – вольными путешественниками.

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Сначала они были теми, кто бежал от гнета и издевательств господ и теми, кто не имел четкого определенного места в социуме. Через некоторое время казацкая слава вознеслась целым миром и показала всем, что значит сильный дух и мощь Войска Запорожского.

Как творилась история казачества

Украинское казачество начало формироваться с конца XV – начала XVI в., а первое упоминание о казаках найдено в "Никоновской летописи". Там описывается, что в 1444 году "казаки рязанские" приняли участие в отражении татарского набега.



История казачества / Репродукция картины Ильи Репина "Запорожцы"

Историки называют несколько причин, заложивших фундамент возникновения этого общественного класса. Нехватка земель для труда, закрепощение, сильное давление и угнетение со стороны господ, гонения относительно православной веры и постоянные нападения Крымского ханства – вся эта "гремучая" смесь заставляла людей убегать от тяжелой жизни и обустраиваться где-то еще.

Преимущественно в казаки шли крестьяне, мещане и мелкая шляхта. К слову, национальный состав сообщества был очень разнообразным, ведь в рядах казаков встречались не только украинцы (хоть они и доминировали по количеству), но и литовцы, белорусы, русские, молдаване и даже татары. Все те, кто убегали в поисках лучшей жизни, разместились за порогами Днепра, где строили сечи.



День украинского казачества: история праздника / Фото Pixabay

Ученые до сих пор спорят о происхождении слова "сечь". Одни утверждают, что название пошло от слова "сечь(рубить)", другие – от "засека". Таких сечей во время казачества существовало восемь и располагались они на днепровских островах. Самой первой и самой легендарной сечью стала Хортица (1553 – 1557 гг.), созданная Дмитрием Байдой-Вишневецким.

Казаки имели цель защитить земли от набегов главных захватчиков – крымских татар, охраняли торговые пути и защищали границы государства. Со временем, "отточив" ремесло боя и получая множество побед в битвах, казацкое войско становится известным на весь мир.



Как творилась история казаков

Запорожская пехота была самой боеспособной в Европе. Во время боев воины выстраивались в три шеренги: первая стреляла, вторая подавала ружья, третья заряжала их. Казацкая конница наступала лавой, то есть полукругом, и атаковала врага не только с фронта, но и со всех флангов. Утвердившись и получив уважение от тогдашнего украинского общества, казаки поняли, что могут влиять на его социально-политическую жизнь.

Более того, запорожцы сумели создать собственное автономное государство с законами и демократическими выборами, которое признавали за рубежом. Сечь дала украинской истории таких легендарных фигур, как Богдана Хмельницкого, Пилипа Орлика, Петра Дорошенко, Ивана Мазепу и других.

Запорожская Сечь имела четко организованную структуру, где было две системы административно-территориального деления: военная и территориальная. Как войско запорожское, казачество делилось на 38 куреней, а территориальное деление составляло 8 паланок.



Устройство на Сечи / Репродукция картины Андрея Ляха

Власть на Сечи держал Военный совет, который проходил дважды или трижды в год. На собраниях совета казаки решали все проблемы и вопросы, которые возникали. Военная старшина занималась всеми сферами жизни запорожцев: от военных дел до духовных.

Во главе войсковой старшины стоял кошевой атаман, которому принадлежала высшая военно-административная и судебная власть на Сечи. В периоды войны кошевой атаман брал на себя ответственность быть верховным командующим. Он следил за казной и выносил судебные приговоры.



Войсковая старшина руководила Сечью / Pinterest

В состав старшины входил и судья, которого очень уважали казаки. Был и военный писарь, занимавшийся делопроизводством. Военный есаул имел обязанности расследовать преступления на Сечи и контролировать исполнение приговоров судьи.

Ниже от войсковой старшины стояли военные служители: довбыш, гармаш, шафар, толмач, булавничий, бунчужный, кантаржий и хорунжий.

В начале XVII века существовали три категории казаков: состоятельные реестровые казаки, которые пошли на службу к польскому правительству, те, кто уехал за границу и казачество, которое не попало в реестр и не имело официального статуса.

Запорожские казаки были настолько сильным войском и жили в отдельном определенном государстве, что вызывали страх и недовольство у своих стран-соседей. Так, в 1775 году русские войска получили приказ от Екатерины II о нападении на Сечь.

Коварно и жестоко, в своем стиле, Российская империя разрушила колыбель, где зародилась украинская государственность, однако она и понять не могла, что этот процесс уже давно развился и пошел дальше.

Интересные факты о запорожских казаках

Запорожские казаки были не только хорошими воинами, но и умелыми изобретателями. Именно украинские казаки придумали замысловатые подводные лодки, на которых незаметно напали на врагов.



Стать казаком мог не каждый. На Сечь новобранцев принимали только тогда, когда уверялись, что они: крещеные и православные, хорошо владеют оружием и неженаты.



Не секрет, что запорожцы любили выпить и часто устраивали "алкогольные соревнования", где должны были "перепить" друг друга. Однако, строгий запрет на алкоголь накладывался в военных походах. Существовала даже смертная казнь для того, кто нарушит это предостережение.



Законы на Сечи были суровыми, но справедливыми. Если кто-то из казаков что-то украл или убил другого – с ним обращались очень жестоко. Быстрая смерть была слишком легким наказанием, поэтому виновного могли мучить или, к примеру, похоронить заживо вместе с тем, кого он убил.



Малоизвестные факты о казаках / Pinterest