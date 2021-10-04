Именины сегодня отмечает Кондрат.

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Приметы 4 октября

  • Если 4 октября солнечно и тепло, то зима будет холодной.
  • Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.
  • Нет грибов – зима будет снежной и суровой.
  • Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.

Что нельзя делать 4 октября

  • Верили, что в этот день нельзя ничего поднимать с перекрестков.
  • Не совершайте 4 октября спонтанных покупок.
  • Не ссорьтесь и не ругайтесь.
  • Не врите.