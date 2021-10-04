Именины сегодня отмечает Кондрат.
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Приметы 4 октября
- Если 4 октября солнечно и тепло, то зима будет холодной.
- Резко 4 октября похолодало – скоро придет зима.
- Нет грибов – зима будет снежной и суровой.
- Днем холодно, а ночью становится теплее – скоро будет непогода.
Что нельзя делать 4 октября
- Верили, что в этот день нельзя ничего поднимать с перекрестков.
- Не совершайте 4 октября спонтанных покупок.
- Не ссорьтесь и не ругайтесь.
- Не врите.