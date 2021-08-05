5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
5 августа 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
5 августа церковь празднует день памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. Что нельзя делать 5 августа узнавайте в материале.
Именины 5 августа отмечает Трофим.
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Приметы 5 августа
- Туман на рассвете 5 августа – ожидайте погожий день.
- Сова кричит – скоро придут холода.
- Сны на 5 августа вещие, поэтому старайтесь запомнить ваше сновидение.
Что нельзя делать 5 августа
- В этот день нельзя долго спать. Верили, что так можно было пропустить всю работу и потерять здоровье.
- Неженатым парням 5 августа лучше не ходить в лес.
- Не ссорьтесь ни с кем.
- Позвольте себе веселье 5 августа. Не унывайте, ведь жизнь одна!