5 августа – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

5 августа 2021 , 08:30
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Источник:

24 канал

5 августа церковь празднует день памяти святых Феофила, Трофима и 13 мучеников. Что нельзя делать 5 августа узнавайте в материале.

Именины 5 августа отмечает Трофим.

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Приметы 5 августа

  • Туман на рассвете 5 августа – ожидайте погожий день.
  • Сова кричит – скоро придут холода.
  • Сны на 5 августа вещие, поэтому старайтесь запомнить ваше сновидение.

Что нельзя делать 5 августа

  • В этот день нельзя долго спать. Верили, что так можно было пропустить всю работу и потерять здоровье.
  • Неженатым парням 5 августа лучше не ходить в лес.
  • Не ссорьтесь ни с кем.
  • Позвольте себе веселье 5 августа. Не унывайте, ведь жизнь одна!
Автор: Андріана Будиш