Іменини 5 серпня відзначає Трохим.
Також читайте Вихідні у серпні 2021: як українці будуть відпочивати на День Незалежності України
Прикмети 5 серпня
- Туман на світанку 5 серпня – очікуйте погожий день.
- Сова кричить – скоро прийдуть холоди.
- Сни на 5 серпня віщі, тож намагайтесь запам'ятати ваше сновидіння.
Що не можна робити 5 серпня
- Цього дня не можна довго спати. Вірили, що так можна було пропустити всю роботу і втратити здоров'я.
- Неодруженим хлопцям 5 серпня краще не ходити у ліс.
- Не сваріться ні з ким.
- Дозвольте собі веселощі 5 серпня. Не сумуйте, адже життя одне!