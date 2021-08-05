Іменини 5 серпня відзначає Трохим.

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Прикмети 5 серпня

  • Туман на світанку 5 серпня – очікуйте погожий день.
  • Сова кричить – скоро прийдуть холоди.
  • Сни на 5 серпня віщі, тож намагайтесь запам'ятати ваше сновидіння.

Що не можна робити 5 серпня

  • Цього дня не можна довго спати. Вірили, що так можна було пропустити всю роботу і втратити здоров'я.
  • Неодруженим хлопцям 5 серпня краще не ходити у ліс.
  • Не сваріться ні з ким.
  • Дозвольте собі веселощі 5 серпня. Не сумуйте, адже життя одне!