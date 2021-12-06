Именины сегодня празднуют: Александр, Борис, Иван.

Читайте Украинские верующие входят в Рождественский пост 2021-2022: что нельзя делать в этот период

Приметы 6 декабря

  • Низкие тучи на небе – скоро похолодает.
  • Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца – признаки того, что будут трескучие морозы.
  • С неба шум доносится – будет метель.
  • Солнечный день 6 декабря – неделя будет теплой.

Что нельзя делать 6 декабря

  • Не держите в своей жизни людей, которые сделали вам больно, и вы чувствуете, что они способны поступить так еще раз. Отпустите их и старайтесь жить дальше.
  • Не "оттягивайте" дела. Лучше сделайте все сегодня.
  • Не ленитесь. Пытайтесь развивать себя и улучшайте то, над чем вы работаете.