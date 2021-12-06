Именины сегодня празднуют: Александр, Борис, Иван.
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Приметы 6 декабря
- Низкие тучи на небе – скоро похолодает.
- Вокруг луны видны розовые и тусклые кольца – признаки того, что будут трескучие морозы.
- С неба шум доносится – будет метель.
- Солнечный день 6 декабря – неделя будет теплой.
Что нельзя делать 6 декабря
- Не держите в своей жизни людей, которые сделали вам больно, и вы чувствуете, что они способны поступить так еще раз. Отпустите их и старайтесь жить дальше.
- Не "оттягивайте" дела. Лучше сделайте все сегодня.
- Не ленитесь. Пытайтесь развивать себя и улучшайте то, над чем вы работаете.