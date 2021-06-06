6 июня – какой сегодня праздник и что нельзя делать сегодня

6 июня 2021 , 06:00
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Источник:

24 канал

6 июня в народном календаре чтят память святого Никиты. В Украине этот день отмечается День журналиста. Что не стоит делать 6 июня, чтобы провести его хорошо – читайте в материале.

Именины сегодня отмечают: Ксения, Никита, Семен.

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Приметы 6 июня

  • Вечером громко стрекочет кузнечики – погода будет теплая и солнечная.
  • Если майские жуки, летая, гудят – ожидайте тепла.
  • 6 июня количество осадков – будет урожай огурцов.

Что нельзя делать

  • Не делайте сегодня спонтанных покупок.
  • Не рассказывайте малознакомым людям о своих планах на будущее.
  • Запрещено грустить и думать о плохом. Помните, что негативные мысли притягивают зло в вашу жизнь, поэтому настройтесь на позитив.
Автор: Квітослава Туз