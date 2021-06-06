Іменини сьогодні відзначають: Ксенія, Микита, Семен.
Також Спека мінятиметься місцями з похолоданням: якою буде погода у червні
Прикмети 6 червня
- Увечері голосно цвіркочуть коники – погода буде тепла і сонячна.
- Якщо хрущі, літаючи, гудуть – очікуйте тепла.
- 6 червня багато опадів – буде врожай огірків.
Що не можна робити
- Не робіть сьогодні спонтанних покупок.
- Не розповідайте малознайомим людям про свої плани на майбутнє.
- Заборонено сумувати й думати про погане. Пам'ятайте, що негативні думки притягують зло у ваше життя, тож налаштуйтесь на позитив.