Сочельник – один из величайших праздников христианства. К празднику украинцы готовятся очень тщательно: хозяева вяжут дидухов, хозяйки готовят 12 традиционных блюд, а самые маленькие члены семьи поют колядки и рассказывают рождественские стишки, в которых прославляют рождение Иисуса.

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Приметы 6 января

  • На ночном небе 6 января ярко сияют звезды – урожай в следующем году будет очень богатым.
  • Ветреная погода означает, что скоро будет оттепель.
  • Если увидеть падающую звезду и загадать желание – оно обязательно сбудется.
  • Безоблачное небо 6 января – будет хороший урожай грибов.

Прикмети Святвечір 6 січня

Приметы на Сочельник 6 января / Фото

Чего нельзя делать 6 января

  • Сегодня важно отложить все дела и провести этот день с семьей.
  • Не опаздывайте на ужин сегодня.
  • За праздничным столом нельзя много разговаривать и шуметь. Также не уходите из-за стола, если не попробовали все 12 блюд.
  • Не ссорьтесь на Сочельник.
  • Ругань сегодня считается большим грехом.