Сочельник – один из величайших праздников христианства. К празднику украинцы готовятся очень тщательно: хозяева вяжут дидухов, хозяйки готовят 12 традиционных блюд, а самые маленькие члены семьи поют колядки и рассказывают рождественские стишки, в которых прославляют рождение Иисуса.
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Приметы 6 января
- На ночном небе 6 января ярко сияют звезды – урожай в следующем году будет очень богатым.
- Ветреная погода означает, что скоро будет оттепель.
- Если увидеть падающую звезду и загадать желание – оно обязательно сбудется.
- Безоблачное небо 6 января – будет хороший урожай грибов.
Приметы на Сочельник 6 января / Фото
Чего нельзя делать 6 января
- Сегодня важно отложить все дела и провести этот день с семьей.
- Не опаздывайте на ужин сегодня.
- За праздничным столом нельзя много разговаривать и шуметь. Также не уходите из-за стола, если не попробовали все 12 блюд.
- Не ссорьтесь на Сочельник.
- Ругань сегодня считается большим грехом.