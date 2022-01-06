6 января – какой сегодня праздник и чего нельзя делать в этот день

6 января христиане Украины празднуют канун Рождества Христова. По-другому событие называют Святым Вечером, или же Сочельником. На него люди готовят 12 традиционных блюд и прославляют приход Спасителя в этот мир.

Сочельник – один из величайших праздников христианства. К празднику украинцы готовятся очень тщательно: хозяева вяжут дидухов, хозяйки готовят 12 традиционных блюд, а самые маленькие члены семьи поют колядки и рассказывают рождественские стишки, в которых прославляют рождение Иисуса.

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Приметы 6 января

На ночном небе 6 января ярко сияют звезды – урожай в следующем году будет очень богатым.

Ветреная погода означает, что скоро будет оттепель.

Если увидеть падающую звезду и загадать желание – оно обязательно сбудется.

Безоблачное небо 6 января – будет хороший урожай грибов.

Приметы на Сочельник 6 января / Фото

Чего нельзя делать 6 января