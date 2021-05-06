В оригинале имя великомученика звучит как Георгий, однако с течением времени и традиций оно трансформировалось во имя Юрий. Святого считают защитником и покровителем всех военных, страждущих, а также домашних животных.

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Именины сегодня празднуют Юрий и Георгий.

Приметы 6 мая

  • На Юрия сильная гроза  –  будет мокрое лето.
  • Закуковала кукушка до Юрия ждите плохого урожая
  • 6 мая майские жуки появляются в большом количестве  –   будет хороший урожай проса.
  • Цветки одуванчика закрываются 6 мая – придет похолодание.

6 квітня що не можна робити
6 мая – праздник

Что нельзя делать 6 мая

  • Не отказывайте никому в помощи.
  • Женщинам в этот день не рекомендуется прясть.
  • Не сейте ныне овощи, ибо они не взойдут.