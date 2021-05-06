В оригинале имя великомученика звучит как Георгий, однако с течением времени и традиций оно трансформировалось во имя Юрий. Святого считают защитником и покровителем всех военных, страждущих, а также домашних животных.
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Именины сегодня празднуют Юрий и Георгий.
Приметы 6 мая
- На Юрия сильная гроза – будет мокрое лето.
- Закуковала кукушка до Юрия ждите плохого урожая
- 6 мая майские жуки появляются в большом количестве – будет хороший урожай проса.
- Цветки одуванчика закрываются 6 мая – придет похолодание.
6 мая – праздник
Что нельзя делать 6 мая
- Не отказывайте никому в помощи.
- Женщинам в этот день не рекомендуется прясть.
- Не сейте ныне овощи, ибо они не взойдут.