День Ангела празднуют Маркиян и Елена.

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Приметы 7 ноября

  • 7 ноября пойдет дождь или снег – тепла уже не будет.
  • Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.
  • Солнце светит, но прячется за тучами – скоро будет вьюга.
  • Листья на деревьях пожелтели, но не опали – теплая погода еще долго продержится.

Что нельзя делать 7 ноября

  • Сегодня не врите своим родным.
  • Нельзя ссориться и создавать конфликты.
  • Если у вас что-то заболело 7 ноября – не терпите и обратитесь к врачу. Если начать лечиться сейчас – болезнь быстро пройдет.
  • Не сквернословьте.