7 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
7 ноября 2021 , 08:58Читати новину українською
Источник:24 канал
7 ноября чтят мучеников Маркиана и Мартирия. По народным приметам, с этого дня резко начинает меняться погода, ведь становится очень холодно и приближается настоящая зима.
День Ангела празднуют Маркиян и Елена.
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Приметы 7 ноября
- 7 ноября пойдет дождь или снег – тепла уже не будет.
- Нельзя есть хлеб – примета, что год хлебным не будет.
- Солнце светит, но прячется за тучами – скоро будет вьюга.
- Листья на деревьях пожелтели, но не опали – теплая погода еще долго продержится.
Что нельзя делать 7 ноября
- Сегодня не врите своим родным.
- Нельзя ссориться и создавать конфликты.
- Если у вас что-то заболело 7 ноября – не терпите и обратитесь к врачу. Если начать лечиться сейчас – болезнь быстро пройдет.
- Не сквернословьте.