8 февраля в народе почитают память Федора Студита. В народном календаре этот день считается очень таинственной датой. Согласно верованиям, именно 8 февраля умершие родственники посещают дома, в которых раньше жили. Поэтому в этот день стоит пойти в церковь и помолиться за усопших.

Именины сегодня празднует Федор. Также Восковые свечи как произведение искусства: поразительная подборка Приметы 8 февраля Если на Федора Студита вам приснилась человек, которого уже давно нет с нами, то обязательно помолитесь за него и поставьте свечку в церкви.

Для того, чтобы покойные люди не беспокоили дома, советовали у входной двери вешать пучок рябины или крапивы. По поверью, эти растения отпугивают злых духов.

В этот день гадают на погоду. Для этого надо рассыпать горсть гороха на тарелку и слушать: если он звонко ударился, то скоро наступят морозы. Если звук глухой – следует ожидать снегопада.

Безветренный и ясный день – весна будет теплой и наступит быстро. Что нельзя делать 8 февраля Не рекомендуется в этот день смотреть на небо, ведь если вы увидите звезду, которая падает – это предскажет в будущем болезни.

Сегодня можно легко получить сглаз, поэтому желательно носить на себе оберег.

Не выходите сегодня из дома после захода солнца.