В этом году украинским женщинам выпала тяжелая судьба: многие были вынуждены вместе с детьми бежать за границу, другие отправили своих родных на войну или же воюют сами, еще кто-то потерял дом, а кто-то самое ценное - жизнь. В этот праздник помолитесь за здоровье всех украинок и попросите у Господа счастья для наших женщин и того, чего они хотят больше всего – покоя и победы над русским оккупантом.

Читайте также ВСУ подсказали, что подарить любимой на 8 марта: веселое видео

Приметы 8 марта

Воробьи гнезда вьют – холода больше не будет.

Услышать стук дятла – до поздней весны.

Туманный день 8 марта – к сырому лету.

Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя.

Что нельзя делать 8 марта

Не забывайте о ближайших. Старайтесь уделять им свое время и внимание.

Не отказывайте в помощи.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!