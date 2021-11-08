8 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

8 ноября 2021 , 08:18
Читати новину українською

Источник:

24 канал

8 ноября православные верующие чествуют Дмитрия Солунского. Святой жил в Греции и был известным военачальником в войске императора Максимиана, который ненавидел христиан. Узнав о том, что Дмитрий исповедует веру Христову и учит ее других, правитель приказал пытать святого и заколоть его копьями.

Дмитрия Солунского чтят на одном уровне с Юрием Победоносцем, ведь оба святых были военными. Также, верующие считают святого Дмитрия мужественным Христовым воином и защитником всех бедных. У мощей этого великомученика исцелялись люди и случались чудеса, поэтому часто Дмитрия Солунского называют чудотворцем.

Читайте Волшебное время скидок: когда в Украине состоится Черная пятница-2021

Именины 8 ноября празднует Дмитрий.

Приметы 8 ноября

  • Оттепель на Дмитрия – зима будет теплой, а весна в следующем году придет рано.
  • День на Дмитрия без снега – зима будет нескоро.
  • 8 ноября прошло со снегом – весна будет поздней.
  • Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.
  • На Дмитрия дождь – весь ноябрь с осадками будет.

8 ноября чествуют святого Дмитрия Солунского

Что нельзя делать 8 ноября

  • Воздержитесь в этот день от шумных гуляний.
  • Если у вас попросят милостыню – не отказывайте.
  • В праздник не стоит тратить большие суммы денег или покупать дорогие вещи.
Автор: Андріана Будиш