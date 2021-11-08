8 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
Источник:24 канал
8 ноября православные верующие чествуют Дмитрия Солунского. Святой жил в Греции и был известным военачальником в войске императора Максимиана, который ненавидел христиан. Узнав о том, что Дмитрий исповедует веру Христову и учит ее других, правитель приказал пытать святого и заколоть его копьями.
Дмитрия Солунского чтят на одном уровне с Юрием Победоносцем, ведь оба святых были военными. Также, верующие считают святого Дмитрия мужественным Христовым воином и защитником всех бедных. У мощей этого великомученика исцелялись люди и случались чудеса, поэтому часто Дмитрия Солунского называют чудотворцем.
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Именины 8 ноября празднует Дмитрий.
Приметы 8 ноября
- Оттепель на Дмитрия – зима будет теплой, а весна в следующем году придет рано.
- День на Дмитрия без снега – зима будет нескоро.
- 8 ноября прошло со снегом – весна будет поздней.
- Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.
- На Дмитрия дождь – весь ноябрь с осадками будет.
8 ноября чествуют святого Дмитрия Солунского
Что нельзя делать 8 ноября
- Воздержитесь в этот день от шумных гуляний.
- Если у вас попросят милостыню – не отказывайте.
- В праздник не стоит тратить большие суммы денег или покупать дорогие вещи.