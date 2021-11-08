8 ноября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

08:18

8 ноября православные верующие чествуют Дмитрия Солунского. Святой жил в Греции и был известным военачальником в войске императора Максимиана, который ненавидел христиан. Узнав о том, что Дмитрий исповедует веру Христову и учит ее других, правитель приказал пытать святого и заколоть его копьями.