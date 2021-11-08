Дмитра Солунського вшановують на одному рівні із Юрієм Побідоносцем, адже обидва святих були військовими. Також, віряни вважають святого Дмитрія мужнім Христовим воїном і захисником усіх бідних. Біля мощей цього великомученика зцілювались люди й траплялись дива, тому часто Дмитра Солунського називають чудотворцем.

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Іменини 8 листопада святкує Дмитро.

Прикмети 8 листопада

Відлига на Дмитра – зима буде теплою, а весна наступного року прийде рано.

День на Дмитрія без снігу – зими буде не скоро.

8 листопада пройшло зі снігом – весна буде пізньою.

Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер – снігу не буде до свят.

На Дмитра дощ – весь листопад з опадами буде.



8 листопада вшановують святого Дмитра Солунського

Що не можна робити 8 листопада