Дмитра Солунського вшановують на одному рівні із Юрієм Побідоносцем, адже обидва святих були військовими. Також, віряни вважають святого Дмитрія мужнім Христовим воїном і захисником усіх бідних. Біля мощей цього великомученика зцілювались люди й траплялись дива, тому часто Дмитра Солунського називають чудотворцем.

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Іменини 8 листопада святкує Дмитро.

Прикмети 8 листопада

  • Відлига на Дмитра – зима буде теплою, а весна наступного року прийде рано.
  • День на Дмитрія без снігу – зими буде не скоро.
  • 8 листопада пройшло зі снігом – весна буде пізньою.
  • Земля на Дмитра замерзла і дме холодний вітер – снігу не буде до свят.
  • На Дмитра дощ – весь листопад з опадами буде.

Яке свято 8 листопада
8 листопада вшановують святого Дмитра Солунського

Що не можна робити 8 листопада

  • Утримайтесь цього дня від гучних гулянь.
  • Якщо у вас попросять милостиню – не відмовляйте.
  • У свято не варто витрачати великі суми грошей чи купувати дорогі речі.