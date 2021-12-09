9 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 декабря 2021 , 08:30Читати новину українською
Источник:24 канал
9 декабря православная церковь празднует день Георгия (Юрия) Победоносца. Святого в христианстве очень почитают, ведь при жизни он спас немало верующих. К святому Георгию молятся для защиты семьи от всяческих бед и несчастий.
Именины 9 декабря празднуют Юрий и Георгий.
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Приметы 9 декабря
- Утром иней появился – в следующем году будет хороший урожай.
- Дует северный ветер – будут морозы.
- День выдался холодным – всю неделю будет такая погода.
9 декабря – праздник Георгия Победоносца
Что нельзя делать 9 декабря
- В этот день не следует одалживать деньги.
- Не шумите и не кричите сегодня.