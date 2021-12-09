9 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

9 декабря 2021 , 08:30
Читати новину українською

Источник:

24 канал

9 декабря православная церковь празднует день Георгия (Юрия) Победоносца. Святого в христианстве очень почитают, ведь при жизни он спас немало верующих. К святому Георгию молятся для защиты семьи от всяческих бед и несчастий.

Именины 9 декабря празднуют Юрий и Георгий.

Не пропустите Рождественский пост 2021-2022: календарь питания на каждый день

Приметы 9 декабря

  • Утром иней появился – в следующем году будет хороший урожай.
  • Дует северный ветер – будут морозы.
  • День выдался холодным – всю неделю будет такая погода.


9 декабря – праздник Георгия Победоносца

Что нельзя делать 9 декабря

  • В этот день не следует одалживать деньги.
  • Не шумите и не кричите сегодня.
Автор: Андріана Будиш