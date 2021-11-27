Пост – это всегда время определенного переосмысления, обдумывания своей жизни, своих принципов и проступков. Для того чтобы не отвлекаться на земные дела, а сконцентрироваться на своем духовном мире, в пост люди отказываются от еды, прослушивания музыки или от веселья.

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Если вы решили поститься в этом году, то стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью.

Рождественский пост 2020: календарь питания на каждый день

По традиции, в Рождественский пост люди воздерживаются от употребления мяса, яиц, молочных продуктов и в некоторые дни даже от рыбы.

28 ноября – воскресенье

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

29 ноября – понедельник

Разрешается есть горячую пищу, однако без масла.

30 ноября – вторник

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

1 декабря – среда

Сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

2 декабря – четверг

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

3 декабря – пятница

Сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

4 декабря – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

5 декабря – воскресенье

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

6 декабря – понедельник

Можно есть горячую пищу, однако запрещено давать в нее масло или олию.

7 декабря – вторник

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

8 декабря – среда

В этот день можно употреблять только сырую пищу растительного происхождения.

9 декабря – четверг

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

10 декабря – пятница

Сухоядение.

11 декабря – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

12 декабря – воскресенье

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

13 декабря – понедельник

Горячая пища без масла и растительного масла.

14 декабря – вторник

Разрешается есть горячую пищу с маслом. Можно употреблять рыбу и пить вино.

15 декабря – среда

Сухоядение.

16 декабря – четверг

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.



Рождественский пост 2021-2022: меню на каждый день / Фото Pixabay

17 декабря – пятница

Сухоядение.

18 декабря – суббота

Разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино.

19 декабря – воскресенье

Разрешается горячая пища с маслом, рыба и вино.

20 декабря – понедельник

Можно есть горячую пищу, но без масла и растительного масла.

21 декабря – вторник

Можно есть горячую пищу с добавлением масла.

22 декабря – среда

Сухоядение.

23 декабря – четверг

Можно есть горячую пищу с маслом.

24 декабря – пятница

Сухоядение.

25 декабря – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

26 декабря – воскресенье

Можно употреблять горячую пищу с добавлением масла, а также рыбу и вино.

27 декабря – понедельник

Горячая пища без масла.

28 декабря – вторник

Можно есть горячую пищу с маслом.

29 декабря – среда

Сухоядение, потребление сырой пищи растительного происхождения.

30 декабря – четверг

Разрешается горячая пища с маслом.

31 декабря – пятница

Сухоядение.

1 января – суббота

Разрешается есть горячую пищу с маслом, а также разрешают употреблять рыбу. Можно пить вино.

2 января – воскресенье

Разрешается есть горячую пищу с маслом.

3 января – понедельник

Разрешается есть только сырую пищу растительного происхождения.

4 января – вторник

Можно есть горячую пищу, однако без масла или растительного масла.

5 января – среда

Сухоядение.

6 января – четверг

Самый строгий день поста. В него вообще стоит отказаться от еды.

7 января – пятница (Рождество)

Поста нет.

Что можно есть во время Рождественского поста

Рождественский пост является не самым строгим из всех постов в году. Из своего рациона верующие исключают молочные продукты, яйца и мясо, но в отдельные дни им разрешается употреблять вино и рыбу.



Что можно есть в Рождественский пост 2021-2022 / Фото Pexels

У многих может быть ассоциация, что пост – это полный отказ от нормальной пищи и переход к невкусным и постным блюдам. Однако это не так. В этот период христианам разрешены любые овощи и фрукты, каши, грибы, бобовые, орехи и мед. Украинская гастрокультура насчитывает множество рецептов сытных блюд, которые можно приготовить из этих продуктов.

Кому нельзя поститься в Рождественский пост 2021-2022

Придерживаться строгого 40-дневного поста нельзя женщинам, которые вскармливают новорожденных, беременным женщинам, детям до 12 лет и людям, которые имеют серьезные недуги. Если Вы перенесли какие-то хирургические вмешательства или в будущем должны их сделать – поститься также нельзя.



Кому нельзя поститься на Рождественский пост / Фото Pexels

Врачи не рекомендуют прибегать к посту лицам пожилого возраста, страдающим остеопорозом. Также от поста могут воздержаться студенты и школьники в период большой умственной и психологической нагрузки.

Если вы подпадаете под эти категории, но хотели поститься – не надо разочаровываться. Пост, это прежде всего состояние души. Поэтому, приобщиться к этой древней традиции можно не только отказом от мяса, к примеру, но и искренней и пылкой молитвой или добрыми поступками.