Піст – це завжди час певного переосмислення, обдумування свого життя, своїх принципів і проступків. Для того, щоб не відволікатись на земні справи, а сконцентруватись на своєму духовному світі, у піст люди відмовляються від їжі, прослуховуванні музики чи від веселощів.

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Якщо ви вирішили постити цьогоріч, то варто продумати, як харчуватися в цей період, щоб отримати користь для душі та тіла і при цьому не нашкодити своєму здоров'ю.

Різдвяний піст 2020: календар харчування на кожен день

За традицією, у Різдвяний піст люди утримуються від вживання м'яса, яєць, молочних продуктів і у деякі дні навіть від риби.

28 листопада – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

29 листопада – понеділок

Дозволяється їсти гарячу їжу, однак без масла.

30 листопада – вівторок

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

1 грудня – середа

Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

2 грудня – четвер

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

3 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

4 грудня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

5 грудня – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

6 грудня – понеділок

Можна їсти гарячу їжу, однак заборонено давати у неї масло чи олію.

7 грудня – вівторок

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

8 грудня – середа

У цей день можна вживати лише сиру їжу рослинного походження.

9 грудня – четвер

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

10 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

11 грудня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

12 грудня – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

13 грудня – понеділок

Гаряча їжа, без масла й олії.

14 грудня – вівторок

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом. Можна вживати рибу і пити вино.

15 грудня – середа

Сухоїдіння.

16 грудня – четвер

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.



Різдвяний піст 2021-2022: меню на кожен день / Фото Pixabay

17 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

18 грудня – субота

Дозволяється гаряча їжа з маслом, риба і вино.

19 грудня – неділя

Дозволяється гаряча їжа з маслом, риба і вино.

20 грудня – понеділок

Можна їсти гарячу їжу, але без олії і масла.

21 грудня – вівторок

Можна їсти гарячу їжу з додаванням масла.

22 грудня – середа

Сухоїдіння.

23 грудня – четвер

Можна їсти гарячу їжу з маслом.

24 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

25 грудня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

26 грудня – неділя

Можна вживати гарячу їжу, з додаванням масла, а також рибу і вино.

27 грудня – понеділок

Гаряча їжа без масла.

28 грудня – вівторок

Можна їсти гарячу їжу з маслом чи олією.

29 грудня – середа

Сухоїдіння, споживання сирої їжі рослинного походження.

30 грудня – четвер

Дозволяється гаряча їжа з маслом.

31 грудня – п'ятниця

Сухоїдіння.

1 січня – субота

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом, а також дозволяють вживати рибу. Можна пити вино.

2 січня – неділя

Дозволяється їсти гарячу їжу з маслом.

3 січня – понеділок

Дозволяється їсти лише сиру їжу рослинного походження.

4 січня – вівторок

Можна їсти гарячу їжу, однак без масла чи олії.

5 січня – середа

Сухоїдіння.

6 січня – четвер

Найстрогіший день посту. У нього взагалі варто відмовитись від їжі.

7 січня – п'ятниця (Різдво)

Посту немає.

Що можна їсти під час Різдвяного посту

Різдвяний піст є не найсуворішим зі всіх постів у році. Зі свого раціону віряни виключають молочні продукти, яйця та м'ясо, але в окремі дні їм дозволяється вживати вино та рибу.



Що можна їсти у Різдвяний піст 2021-2022 / Фото Pexels

У багатьох може складатись асоціація, що піст – це абсолютна відмова від нормальної їжі і перехід до несмачних і пісних страв. Проте, це не так. У цей період християнам дозволені будь-які овочі та фрукти, каші, гриби, бобові, горіхи та мед . Українська гастрокультура налічує безліч рецептів ситних наїдків, які можна зготувати із цих продуктів.

Кому не можна постити у Різдвяний піст 2021-2022

Дотримуватися суворого 40-денного посту не можна жінкам, які вигодовують немовлят, вагітним жінкам, дітям до 12 років й людям, які мають серйозні недуги. Якщо ви перенесли якісь хірургічні втручання чи у майбутньому мусите їх зробити – постити також не можна.



Кому не можна постити на Різдвяний піст / Фото Pexels

Лікарі не рекомендують вдаватися до посту особам літнього віку, що страждають остеопорозом. Також від посту можуть утриматися студенти та школярі в період великого розумового та психологічного навантаження.

Якщо ви підпадаєте під ці категорії, але хотіли постити – не треба розчаровуватись. Піст, це перш за все стан, душі. Тож, долучитись до цієї давньої традиції можна не лише відмовою від м'яса, до прикладу, а й щирою і палкою молитвою чи добрими вчинками.