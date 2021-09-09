Именины 9 сентября празднуют Александр и Владимир.
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Приметы 9 сентября
- Гроза 9 сентября указывает на то, что осень будет теплой.
- Если облака появляются на небе комьями, то дожди будут кратковременными.
- Если уродилось много рябины, то осень будет мокрой, а зима холодной.
- Если много желудей на дубе, то зимой будет очень морозно.
Что нельзя делать 9 сентября
- Не доверяйте людям, с которыми сегодня познакомились. Лучше расспросите о новых знакомых у друзей или семьи.
- Согласно приметам, 9 сентября был не лучшим днем, чтобы одалживать кому-то деньги.
- Также воздержитесь в этот день от дорогих покупок.