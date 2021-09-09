9 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
9 сентября 2021 , 08:21Читати новину українською
Источник:24 канал
9 сентября православная церковь отмечает праздник Преподобного Пимена Великого – христианского святого, почитаемого в лике преподобных. Святой Пимен отличился большой верой в Господа и был мудрым наставником для монахов.
Именины 9 сентября празднуют Александр и Владимир.
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Приметы 9 сентября
- Гроза 9 сентября указывает на то, что осень будет теплой.
- Если облака появляются на небе комьями, то дожди будут кратковременными.
- Если уродилось много рябины, то осень будет мокрой, а зима холодной.
- Если много желудей на дубе, то зимой будет очень морозно.
Что нельзя делать 9 сентября
- Не доверяйте людям, с которыми сегодня познакомились. Лучше расспросите о новых знакомых у друзей или семьи.
- Согласно приметам, 9 сентября был не лучшим днем, чтобы одалживать кому-то деньги.
- Также воздержитесь в этот день от дорогих покупок.